CD ALCOYANO Mir ya ejerce El técnico valenciano ha sido presentado, ha firmado por dos temporada y llega con mucha ambición e ilusión, incluso habla de ascenso más pronto que tarde viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/06/2018) Vicente Mir ya ejerce como entrenador del Alcoyano. Ha sido presentado oficialmente y ya está puesto en la confección de la plantilla para la próxima temporada. Una presentación que puedes escuchar en el programa de hoy y en la que ha mostrado su ambición y su ilusión por entrenar al Alcoyano. Ha hablado de Gato,Eldín y Omgba, del número de jugadores de la temporada pasada que quiere renovar, de la cantera o de Miguel Hita , entre otras tantas cosas. Entrenador que quiere que sus equipos sean muy intensos y que pretenderá desde el primer partido de liga que El Collao sea un fortín. Conocedor del Alcoyano desde dentro como jugador,, como visitante y como espectador, ahora lo conocerá desde el banquillo. Escucha en Ser Deportivos lo más destacado de la rueda de prensa de presentación de nuevo entrenador y las palabras de Juan Serrano, el que ha pedido la implicación de los empresarios alcoyanos para mejorar el presupuesto.