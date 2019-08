The examples populate this alert with dummy content

ASTRONOMÍA Mirada a las estrellas Las perseidas se podrán ver en su máximo esplendor este fin de semana y desde Astroalcoy, Ana María Mateos ha visitado Radio Alcoy para dar unos consejos para la observación de las lágrimas de San Lorenzo jueves, 08 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2019) La lluvia de las perseidas o las lágrimas de San Lorenzo se podrán ver este fin de semana en su máximo esplendor en uno de los momentos más esperados de cada verano. Ana María Mateos, en representación de Astroalcoy, ha visitado Radio Alcoy, para explicar en qué consiste este fenómeno astronómico y dar consejos sobre cómo poder verlo. También durante la entrevista habla de otros aspectos como el visionado de planetas o eclipses. Todo en este audio.