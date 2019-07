The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Mirades a fotografies premiades L'Agrupació Fotogràfica Alcoiana exposa al MAF una selecció dels premis del Salón Local de Fotografía entre 1991 i 2017 viernes, 12 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (12/07/2019) L'Agrupació Fotogràfica Alcoiana exposa al Museu Alcoià de la Festa (MAF) una selecció dels premis del Salón Local de Fotografía de les edicions entre 1991 i 2017. Pedro Ruiz i Benito Sáez, president i vicepresident de la AFA, han estat en Tragaluz per descriure la mostra fotogràfica -que es pot visitar de dimarts a dijous de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores i els diumenges i festius, d'11 a 14 hores- i presentar projectes en que treballa l'entitat per als propers mesos.