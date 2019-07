Mireia Estepa no descarta algun pacte en el futur

L'alcadessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha acudit a Radio Alcoy al poc de donar a conèixer la formació del seu nou equip de govern, amb les regidories que tindran els vuit regidors socialistes. Estepa ha recordat que s'han quedat a poc més de 40 vots de la majoria absoluta, però que governar en minoria no els suposa cap problema. Ha explicat també que han estat negociant amb altres forces polítiques, però que no ha hagut resultat. Així i tot no descarta en un futur "poder arribar algun tipus de pacte per bé de Cocentaina", com ha afirmat.

També ha recordat les tres importants cites que té la població en els pròxims mesos: les festes de Moros i Cristians, que ja han donat inici amb la Publicació, el V Centenari de la Mare de Deu del Miracle i la Fira de Tots Sants, que aquest any estrena la seua declaració com a Festa d'Interès Turístic Internacional i de la que Mariona Carbonell serà la regidora aquest any i li passarà el relleu a Eugenia Miguel per als tres pròxims.