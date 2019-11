Mireia Pascual escribirá el Bando Real y Ricard Sanz le pondrá voz

Alcoy ya está preparándose para la Navidad, como ciudad de Navidad que es. Hace pocos días se dio a conocer la imagen de la campaña de la Navidad que ya está llevándose adelante, también el cartel que a partir del día 30 anunciará en la fachada del ayuntamiento la Cabalgata de Reyes Magos y ahora es el momento de saber quien redactará y quien pondrá voz al Bando Real el próximo 4 de enero: Mireia Pascual y Ricard Sanz.

Mireia Pascual Mollá es licenciada en periodismo, con un Posgrado con Comunicación y Salud por la Universidad Complutense y un Posgrado de Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Se ha dedicado a la rama del periodismo de salud, y concretamente en el campo de las adicciones. Trabaja al gabinete de prensa para la sociedad científica Socidrogalcohol y en la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España (CAARFE), también es monitora del programa EMOTIUS del Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy (GARA). Es secretaria técnica de la revista del Instituto de Investigación en Drogodependencies de la UMH. Tiene su propio espacio web en la Revista InDependientes, con la cual ganó el premio Reina Sofía el 2013. Es Premio Talento Joven Comunidad Valenciana 2017 y colaboradora de Radio Alcoy-Cadena Ser, entre otras entidades locales.

Ricard Sanz, tiene 49 años, actualmente como actor está vinculado a la compañía Teatre Circ. Ha participado en obras de teatro, spots publicitarios y videos temáticos para museos. También ha presentado varias galas y acontecimientos corporativos, culturales y deportivos. Además, es locutor y guionista de reportajes videográficos, así como doblador en documentales científicos. Además es el Embajador Cristiano en las fiestas de Moros y Cristianos desde 2013.

Ricard Sanz explica que "el acto del Bando Real siempre ha constituido el principal para mi persona en la Fiesta Mágica de la llegada de S.S.M.M. Reyes Magos de Oriente. Desde que tengo uso de razón siempre lo he vivido muy intensamente y con un espíritu crítico. Primero con curiosidad sobre ese personaje, mano derecha de los S.S.M.M, más tarde con un minucioso escrutinio sobre el mensaje, a menudo con uno… ¿Que significan todas estas metáforas?, y en los últimos años sobre la veracidad del conjunto, es magia pero tiene que ser una magia de verdad y orientada fundamentalmente a la infancia. No puedo expresar la inmensa gratitud que me ha embargado, y me continúa embargando, cuando al otro lado del hilo telefónico, he escuchado la voz de la secretaria de S.S.M.M anunciándome esta elección. En bucle sigo con la pregunta de ¿por qué yo? ¿Cuáles son mis méritos para otorgarme tan alto honor? Tan solo el de dedicarme a interpretar el que dicen los textos, con mi propia y particular sensibilidad, el de actuar de maestro de ceremonias cuando ni siquiera soy aprendiendo, el de intentar, a veces sin éxito, ser justo y honesto en todo el que hago. No sé, volviendo a mi insistente pregunta, ¿porque yo? Pero lo que si sé, es el que siente, una infinita emoción por esta maravillosa sorpresa, por este precioso regalo que cumple con un sueño ni siquiera imaginado. Muchísimas gracias a quienes ha tenido a mi persona en su mente, gracias a los cuales han apoyado a su propuesta y sobretodo por haber nacido en este maravilloso Pueblo con el cual siempre estaré en deuda y al cual siempre estaré agradecido. Gracias, Gracias, Gracias", ha concluido, Sanz.

"Creo que son dos personas idóneas. Mireia, una joven periodista que cuenta ya con un gran currículum y que aportará savia fresca al contenido del texto del Bando Real, mientras que Ricard es un actor polifacético que pone pasión a todo aquello que hace, lo hemos podido ver en muchos ámbitos diferentes. Estoy segura que los dos lo harán muy bien y ayudarán a hacer que todas las personas que llenen las calles del centro de nuestra ciudad el próximo 4 de enero, se enteren del mensaje que los quieren trasladar S.S.M.M Melchor, Gaspar y Baltasar", ha explicado la concejal de Fiestas Carolina Ortiz.