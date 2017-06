The examples populate this alert with dummy content

CONGRESO LOCAL Miró aspira a seguir al frente del PP de Alcoy Presenta candidatura a presidente para consolidar el cambio iniciado en 2012 jueves, 15 de junio de 2017 El presidente del Partido Popular de Alcoy, Rafael Miró, va a optar a la reelección en el cargo. El dirigente ha tomado la decisión tras constatar el apoyo de todo el equipo con el que dirige la formación desde finales de 2012. El congreso local del PP se celebrará la primera semana del mes de julio. Miró ha anunciado a RADIO ALCOY que va a presentar candidatura para seguir al frente del PP alcoyano. La intención, asegura, es “consolidar” el cambio introducido en el último congreso, celebrado tras la salida del partido del ex alcalde Jorge Sedano. “Renovamos el 80% de la dirección y ahora queremos darle continuidad al proyecto con un segundo mandato”, detalla el también portavoz del PP en el Ayuntamiento y último candidato a la Alcaldía. El presidente local reconoce que en su decisión de optar a la reelección ha sido clave el apoyo de sus compañeros. “Ellos han sido quienes me han animado”, afirma. El congreso local del PP se celebrará después de que el nacional reeligiese a Mariano Rajoy, el regional ratificase a Isabel Bonig y el provincial aclamase a José Císcar.