SOLIDARIDAD Mochilas solidarias de los alumnos de Salesianos San Vicente Ferrer El colegio Salesianos ha puesto en marcha una campaña para recoger alimentos para el Economato de Cáritas viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los alumnos del colegio Salesianos San Vicente Ferrer han vuelto a realizar una iniciativa solidaria que ha llevado por nombre 'marcha solidaria'. Durante la mañana del jueves 13, todos los alumnos del colegio, acompañados por los profesores, han llevado los alimentos recogidos durante la campaña del bote/kilo al Economato Interparroquial de Cáritas situado en la calle El Camí. Para ello, los alumnos han vaciado sus mochilas de libros y las han llenado de solidaridad. Todos ellos han trasladado kilos y kilos de alimentos ascendiendo por la calle Echegaray hasta llegar al Economato. Allí les han esperado voluntarios de Cáritas que han ido recibiendo y atendiendo a las diferentes comitivas de alumnos que hasta allí se han acercado para depositar los alimentos. Los alumnos de secundaria han sido los más madrugadores. Después les han sucedido los de Primaria y finalmente, los de Infantil. Estos últimos, hasta incluso los más pequeños de 3 años, aportaron una bolsita con un alimento cada uno.