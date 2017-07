The examples populate this alert with dummy content

COLABORACIÓN Moda que reivindica arte El artista Manolo Arjona pinta polos exclusivos para Fernando Cano Ropa Hombre sábado, 08 de julio de 2017 El artista alcoyano Manolo Arjona ha convertido su pintura en moda a través de una iniciativa en la que ha colaborado Fernando Cano Ropa Hombre. Ha pintado seis polos exclusivos que salen a la venta por 100 euros. El estudio del artista, en la calle de El Tap, en plena zona Centro de Alcoy, se ha convertido por unos días en un centro de producción de moda. Allí ha desarrollado Arjona esta peculiar performance para plasmar toda su creatividad sobre una serie de polos blancos que hicieron de original lienzo. El resultado de esta sinergia es una serie de seis piezas, completamente únicas llenas de vida y trazos de color con un valor en el mercado de 100 euros. El establecimiento Fernando Cano ya ha constatado el interés de fieles seguidores del artista para conseguir estas obras de arte. “Se trata de polos que son cuadros, para llevar o enmarcar, ya que se pueden adquirir en el establecimiento de moda de la calle Mossèn Torregrosa”, afirman desde Fernando Cano.