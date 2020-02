The examples populate this alert with dummy content

ARREL Moda responsable y sostenible como bandera en Ohhna La empresa de Xavier Linares, premiada por la Mancomunitat de L’Alcoià y El Comtat, confecciona ropa para mujer con algodón ecológico, orgánico y reciclado miércoles, 26 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (26/02/2020) Ohhna ha sido premiada como mejor empresa eco-sostenible en el octavo concurso de Empresas y proyectos empresariales de la Mancomunitat de L’Alcoià y El Comtat. “Es un reconocimiento”, como califica Xavier Linares, CEO de Ohhna, al trabajo que realizan en la confección de ropa para mujer, bajo “criterios de responsabilidad y sostenibilidad”. La marca ha sacado al mercado vestidos, jersey y cárdigans, confeccionados con algodón ecológico, orgánico y reciclados con diseño “atemporales” y “cómodos”, como define Linares. En Arrel, el ganador de la categoría de mejor empresa eco-sostenible ha hablado sobre este proyecto, que cuenta con una corta trayectoria pero con altas dosis de ilusión para seguir progresando en el mundo de la moda sostenible. Presentación La Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat ha organizado una jornada para dar a conocer el portal de ocupación a empresarios. El 6 de marzo es el día fijado para este evento que, también, incluye un taller para demandantes de ocupación. Inma Sancho, agente de la ADL, y Arnaldo Dueñas, gerente de la Mancomunitat, han dado detalles sobre esta formación en la que es necesario comunicar la asistencia enviando un correo a adl@lamancomunitat.org o llamando al 96 554 93 54. Juventud y turismo El órgano supramunicipal ha convocado plazas de corresponsales juveniles con el objetivo que voluntarios, entre 12 y 20 años, transmitan a colectivos juveniles la información sobre actividades, programaciones o acciones que organicen desde Ayuntamientos o desde la Mancomunitat. En Arrel, hemos estado con Mauro Montava, técnico de Juventud de la Manco, quien ha explicado el proceso para solicitar ocupar una de las vacantes. Naturbalance es el título del ciclo de sesiones deportivas en la naturaleza que ha organizado las mancomunidades de L’Alcoià i El Comtat y la Vall d’Albaida. La nueva actividad arrancó este pasado fin de semana y en su paso por la comarca tiene programadas paradas en Gorga (8 de marzo), Gaianes (29 de marzo), Alcoi (15 de mayo), Banyeres (31 de mayo) y Muro (7 de junio). Iñaki Ferrer, técnico de Turismo de la Mancomunitat, ha dado detalles sobre esta iniciativa que combina tres modalidades como son “Strech”, “Sunday fit” y pilates. Para participar, es necesario inscribirse en www.lamancomunitat.org.