The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Moisés Gil farà el cartell de Festes i Edu Bernabeu dirigirà l'Himne Les Festes de Moros i Cristians contestanes de 2019 ja coneixen a alguns dels seus protagonistes - Carolina Ferre i José Rafael Pascual Vilaplana faran de mantenedors de la revista i de la presentació de càrrecs jueves, 16 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/05/2019) Les festes de Moros i Cristians de Cocentaina 2019 ja coneixen a alguns dels seus noms propis. Moisés Gil serà l’autor del cartell i Edu Bernabeu el director de l’Himne. L’escultor i el clarinetista elegits tenen un ampli currículum a les seues esquenes i són molt coneguts en els seus àmbits fins i tot a nivell internacional. El mantenidor de la presentació de càrrecs serà el també músic i compositor José Rafael Pascual Vilaplana. La portada de la revista la dissenyarà Marc Pascual i la mantenidora de l’acte de presentació d'esta revista serà la presentadora televisiva Carolina Ferre. El president de la Junta de Festes de Cocentaina, Pòlit Borras, destaca la trajectòria dels noms propis que proclamaran la festa 2019 i es troba molt satisfet per la seua elecció. Gabriel Pascual i Mayte Barrachina presentaran cada acte.