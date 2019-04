The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Moisés Olcina presenta un disco con el guitarrista Joan Aracil El saxofonista explica en Radio Alcoy los diferentes proyectos que tiene en marcha jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/03/2019) El saxofonista Moisés Olcina y el guitarrista Joan Aracil presentan un disco que lleva por título ‘Punt d’Encontre’ este jueves a las 20 horas en el IVAM CADA Alcoi. Este original dueto, Olcina y Aracil, lleva por original nombre Guisax Duet. De este trabajo común con Aracil y de los numerosos proyectos culturales que lleva entre manos, entre ellos el proyecto Contando Jazz a favor de la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer, nos hablaba tiempo atrás en una visita a Radio Alcoy. Su presidencia de la CIJA, su aparición en una revista especializada nacional, su Ciutat Big Band, su participación en el festival de swing, su amistad con Mike Summers... muchos son los aspectos que se repasaron en su día y que hoy empiezan a ponerse en marcha.