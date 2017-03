The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Monforte del Cid, primera parada de la temporada El top ten de las gimnastas alcoyanas participan este fin de semana en la fase provincial Alicante – Se trata de la primera cita competitiva cuyo objetivo final es alcanzar el Nacional Base que acogerá Guadalajara en abril jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/03/2017) Arranca la temporada de la gimnasia rítmica, donde el top ten de las gimnastas alcoyanas estarán presentes. Este fin de semana, el día 18 de marzo, Monforte del Cid acoge la fase provincial Alicante del Campeonato Nacional Base individual y Copa Base de Conjuntos de gimnasia rítmica, donde ocho gimnastas de Alcoy y dos conjuntos participarán. El Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi opta a la prueba nacional con 11 de aspirantes, de ellas 6 individuales y 1 conjunto de 5 gimnastas, todas de nivel Base considerado como la segunda división de la gimnasia rítmica, tras el nivel Absoluto. En la fase provincial, prevista para este sábado en el Pabellón Polideportivo Municipal de Monforte del Cid, compiten por el Sant Jordi de menor a mayor edad la alevín María Muñoz con cuerda, las infantiles Rocío García y Helena Gisbert, ambas con mazas, las cadetes Zaida Beneyto y Ana Micó con aro, la juvenil Miriam García con cinta y el conjunto juvenil con Laura Benavent, María Iniesta, Andrea Ortiz, Claudia Palmer y Laura Pastor con mazas. Por parte del Rítmica Alcoy, competirá Lucía López en infantil con mazas; Lara Carbonell en cadete con aro y el conjunto benjamín en manos libres. Ambos conjuntos han estado preparando a sus gimnastas durante estos meses montando y realizando sus ejercicios para que cuando llegase el momento, es decir, este fin de semana, llegasen lo mejor preparadas posible y tratar de ir clasificándose para lograr llegar al Nacional Base. Las rotaciones individuales comienzan a las 9 de la mañana y la entrega de medallas está prevista a las 14,20. Las rotaciones de conjuntos se desarrollarán entre las 15,00 y las 16,25, hora prevista de entrega de medallas. Tras este campeonato, se conocerán las gimnastas que pasan al autonómico previsto para el 25 de marzo y después de éste, al Nacional Base, que se celebrará en Guadalajara a finales de abril, del 26 al 30.