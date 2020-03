The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN Mónica Carrillo gana el premio Azorín de novela La periodista, presentadora de televisión y escritora se lleva este galardón con la obra 'La vida desnuda' viernes, 06 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (06/03/2020) La periodista, presentadora de televisión y escritora Mónica Carrillo gana el Premio Azorín de novela 2020 con su obra 'La vida desnuda'. El argumento habla de un trama familiar, de sus secretos, tras la visita de una joven, Gala, que viaja desde Barcelona hasta Madrid para visitar a su abuela que ha sido ingresada en el hospital. La conocida periodista, natural de Elche, compañera de los informativos de Matías Prats, se presentó por primera vez en un certamen literario bajo el seudónimo Marina Suárez. Se trata de un concurso que convoca anualmente la Diputación de Alicante y la Editorial Planeta con una dotación de 45.000 euros. En el acto han estado presentes el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, entre otras autoridades, junto a un millar de asistentes. El actor Fele Martínez ha sido el presentador y ha actuado el ADDA Sinfónica Strings, la sección de cuerda de la orquesta.