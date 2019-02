The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Mónica Jover, nueva asesora artística de la Asociación de San Jorge La pintora sustituye en el cargo a Ignacio Trelis y afronta esta función como un reto a la espera de poder aportar su visión lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/02/2019) La pintora alcoyana Mónica Jover ha sido designada como nueva asesora artística de la Asociación de San Jorge. Jover sustituirá a Ignacio Trelis, que dejó el cargo a finales del pasado año. Se trata de la segunda mujer que forma parte de la Junta Directiva tras la periodista Xesca Lloria que actuó como cronista. Mónica ha destacado el gran papel realizado por su predecesor y ha calificado esta experiencia como un reto y como una nueva función distinta a la habitual en su trayectoria, esperando aportar su visión de la fiesta desde el punto de vista del arte. La Junta Directiva de la Asociación se puso en contacto con ella y tras un periodo de reflexión de unos días decidió aceptar este cargo. La pintora es licenciada en bellas artes por la Facultad de San Carlos de Valencia. Luego estudió Bruselas y ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas. En la actualidad hasta abril se puede visitar su exposición en Alicante, ‘Del misterio de la vida y de lo creado’ y Jover ya realizó el cartel anunciador de fiestas de 2014.