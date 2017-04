The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL BASE Monitores de lujo La Fundación del CD Alcoyano organiza un Campus de Primavera los días 18, 19, 20 y 21 de abril en el que colaborarán jugadores y cuerpo técnico de la primera plantilla – Todavía están abiertas las inscripciones que pueden realizarse online o físicamente martes, 04 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/04/2017) La nueva gerencia de la Fundación del Club Deportivo Alcoyano organiza su primer Campus de Primavera. El Polideportivo Francisco Laporta acogerá los días 18, 19, 20 y 21 de abril esta cita deportiva en el que niños y niñas del fútbol base podrán disfrutar de este deporte y aprender durante cuatro días con monitores titulados, además de contar con la presencia y colaboración de jugadores y cuerpo técnico de la primera plantilla del Alcoyano, tal y como anuncia Manuel Gato en el vídeo promocional. Julián Lerma, Director Deportivo de la Fundación, y Pepe Osuna, Responsable Administrativo de la entidad, han estado en Ser Deportivos para hablar sobre este Campus, el objetivo que se plantean con él y además, sobre la iniciativa que llevaron a cabo el pasado fin de semana desde la Fundación para combatir la violencia en el fútbol base y que ha tenido repercusión a nivel nacional. Lerma y Osuna han explicado que todavía se pueden realizar las inscripciones al Campus desde 75€, precio que incluye el desayuno de los cuatro días, una excursión, una prenda especial conmemorativa y además, un descuento del 10% en el Campus de Verano de la Fundación. Y si son dos hermanos los que se apuntan, cada uno contará con el 10% de descuento en el precio. Las inscripciones pueden realizarse online o físicamente, ya que el formulario se encuentra en la página web de la Fundación y se puede enviar por correo electrónico, o también, acudir a las oficinas de la Fundación, en la Calle Santo Tomás, rellenarlo allí y entregarlo, o bien entregarlo simplemente si se ha impreso y rellenado anteriormente. Aparte de la diversión, el Campus tiene el objetivo de enseñar a los más pequeños, tanto los valores del deporte, como distintas metodologías como el entrenamiento especifico por posición, que este irá dirigido parta los más mayores, según ha explicado Julián Lerma en Ser Deportivos, o entrenamientos generales por edad para todos los asistentes. El horario del Campus será de 10h a 13h, excepto el primer día en el que la recepción se realizará a las 9.30h.