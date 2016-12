The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS D'ALCOIANIA Monòleg de la contestaneria Jonatan García ofereix una mostra de la particular relació entre Alcoi i Cocentaina amb un text de Miquel Peidro lunes, 24 de octubre de 2016 escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (21/10/2016) La relació entre alcoians i contestans ben bé dona per a fer un monòleg. Així ho ha entés el guionista Miquel Peidro, que posa la seua ploma a disposició de l'actor Jonatan García. La combinació dona com a resultat aquest primer monòleg de la contestaneria.