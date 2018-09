The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Monòlegs de l'alcoianía mantienen en vilo al Principal La segunda tanda de actores y autores se presenta este jueves en Amagatalls de la Festa jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (27/09/2018) La segunda tanda de monologuistas de la alcoyanía se ha presentado este jueves en Amagatalls de la Festa. David Martínez, Julio Alejandro y Conchi Domenech, con texto de Nuria Lara, han explicado en el programa que conduce Paco Aznar los detalles de segundo pase de Monòlegs de l'alcoiania celebrado el miércoles 26 de septiembre en el Teatro Principal. Isabel Balaguer, presentadora y Pepa Miralles ayudante de dirección en los textos, han acompañado a los monologistas. Este jueves 27 de septiembre está previsto el segundo pase del segundo turno de monólogos. Las funciones finalizan los días 3 y 4 de octubre con textos de Rosa Fraj, Toni Santonja y Paco Agulló interpretados por Rosa Fraj, Julián Coloma y Óscar Martínez, respectivamente.