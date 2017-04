The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMA ESPECIAL Monument radiofònic a la música festera Jose María Valls i Juan Javier Gisbert trien un repertori musical basat en els molts aniversaris que celebra la Festa en aquest 2017 jueves, 27 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Festes de Sant Jordi (23/04/2017) El dia de Sant Jordi és jornada gran a Ràdio Alcoi. L'emissora ha emés un programa especial dedicat a la música festera. José María Valls Satorres i Juan Javier Gisbert ofereixen una tria de peces per tal de celebrar el centenari del naixement de Joan Valls, de l'Himne de Festes i del 175 aniversari de la Societat Musical Nova d'Alcoi. Un programa molt cuidat per tal de fer vadre l'ample patrimoni musical de la Festa alcoiana.