MAQUINARIA Monverd celebra su día Stihl de puertas abiertas Lupe Giner visita Radio Alcoy para dar a conocer detalles de esta jornada que tendrá lugar el sábado 6 de abril jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/04/2019) Lupe Giner de Monverd ha acudido hasta Radio Alcoy para dar a conocer la jornada de puertas abiertas que tendrá lugar este sábado 6 con motivo del Día Stihl. Monverd está ubicado en la autovía Alcoy-Cocentaina, en la Avenida Alicante, 9A. Se trata de una jornada en la que los visitantes podrán probar todo tipo de maquinaria de esta marca, Sthil, referencia en el mundo de máquinas para el jardín, motosierras, corta césped, corta setos, sopladores, herramientas para el olivar... Recordar que el pasado 4 de marzo Monverd cumplió 30 años. Además de aprovechar las ofertas de este día, los clientes que participen entrarán en un sorteo de entradas de fútbol, como aliciente añadido. En la entrevista con Lupe Giner podrás conocer todos los detalles.