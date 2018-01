Mor el pare Vicent

escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (04/06/2004)

El capellà Vicent Micó i Garcia ha mort als 89 anys, segons ha informat l'associació Amics de Joan Valls. Va fundar la comunitat de Turballos, una pedania deshabitada fa 40 anys i on va crear un "xicotet país de pau, valencià i ecològic", com li agradava dir. Abans d'iniciar aquest projecte, als anys 60 va ser retor de Santa Rosa a Alcoi. Allí va destacar pel seu compromís amb el poble valencià, les lluites per la democràcia, els drets civils i la cultura de pau.

Al llarg de la seua vida va promoure un cristianisme basat en la defensa dels més desfavorits, una doctrina que va enriquir amb les ensenyances de Gandhi. La constant defensa de la llengua valenciana li va valdre el premi Joan Valls i Jordà de 2004. Amb motiu d'aquest premi, RADIO ALCOY va emetre l'Hora del Medi Ambient des de Turballos.

El pare Vicent fou una peça clau en l'organització de les Marxes per la Pau i la No-Violència, en les activitats de la Plataforma 0,7 i del grup Alcoi per la Pau. Deixa, a més, una obra escrita en forma de traduccions del Nou Testament i alguns psalms al valencià. Reflexions des de Turballos (2017), llibre editat encara no fa un any per l'Abadia de Montserrat, arreplega part dels seus escrits.