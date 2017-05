The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD Mora repite al frente de la UPV El único candidato a rector resulta reelegido con el 80% de apoyos en unos comicios con una bajísima participación jueves, 11 de mayo de 2017 Francisco Mora, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido reelegido este miércoles como rector de la institución académica para los próximos cuatro años. El único aspirante ha obtenido un apoyo del 80% de los votos con una bajísima participación del 11% del censo. Mora ha contado con el 76% del apoyo de los profesores funcionarios doctores, diez puntos menos que en 2013. En cuanto al resto del personal docente y de investigación, un 79% ha vuelto a apoyar la candidatura de Mora (en 2013, el porcentaje llegó al 88%). Por lo que respecta al resto de colectivos, el personal de la administración y los servicios ha apoyado en un 78% a la candidatura de Mora (dos puntos menos) y el grupo de alumnos lo ha hecho en mayor medida que hace cuatro años: un 83% en 2017 frente un 79% en 2013. “Me siento muy contento por cómo se ha desarrollado la campaña. Quiero agradecer a la comunidad el debate, las aportaciones que han hecho, las sugerencias. Hemos tomado muy buena nota de muchas cosas que no estaban en el programa y que, ahora como equipo, vamos a incorporar”, manifiesta el rector tras conocer el resultado. Respecto a la baja participación, Mora subraya que “ha sido muy meritoria en el colectivo de los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que era una candidatura única. En cambio, en el sector de los estudiantes, se han reproducido los mismos resultados que se dieron hace unos meses en las elecciones a centros y departamentos. Es difícil movilizarlos más". La proclamación definitiva de Mora como rector de la UPV se realizará este jueves, 12 de mayo, y la toma de posesión se llevará a cabo en los primeros días de junio. Al rector lo acompañarán en el equipo de Gobierno nueve vicerrectores y un jefe de gabinete. De ellos, repiten cuatro (José Capilla, José Millet, Juan Miguel Martínez y Rosa Puchades) y seis se incorporan por primera vez al equipo de gobierno. Son Eduardo Vendrell, José Luis Cueto, Virginia Vega, José Manuel Barat, María Consuelo Jiménez y Marilda Azulay. Por primera vez, la UPV contará con una mujer, la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación Rosa Puchades para sustituir al rector.