ESCUADRA MARRAKESCH Moras eternas Las mujeres de la filà Marrakesch culminan su progresiva integración participando por primera vez en escuadra viernes, 22 de abril de 2016 La filà Marrakesch ha culminado el proceso de integración de sus festeras. Si el año pasado dejó para el recuerdo la arrancà de la Primera Diana, este año once mujeres han formado el segundo tramo de la escuadra oficial. Tras el castillo, han tomado posesión de uno de los mayores privilegios festeros: participar en una escuadra en la Entrada. Lucía Martínez ha sido la encargada de dirigir la formación, la primera femenina en una Entrada de moros. Siguiendo con pasión cada nota de la marcha mora Xavier El Coixo, las escuadreras han disfrutado del trayecto que, entre aplausos y ovaciones, las ha elevado al mayor grado de satisfacción festera.