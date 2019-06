The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Morera coneix de primera mà la cirera de la muntanya d'Alacant El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, va estar acompanyat per Hilario Calabuig, president del Consell Regulador lunes, 03 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/06/2019) El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, va visitar ahir la seu de la denominació d’origen de la Cirera Muntanya d’Alacant. La segona máxima autoritat de la Comunitat va estar veient tot el procés de producció, des de la recol·lecta del fruit als cirers fins a l’envasament. Hilario Calabuig, president de la Consell Regulador de la Indicació Geográfica Protegida de Cireres Muntanya d’Alacant, ha explicat que la visita va anar molt bé i, durant la mateixa, els productors li van demanar que l’administració no deixe de recolzar aquesta economía rural Morera, precisament, va posar l’accent en la importancia de seguir dotant d’ajudes a aquest sector i valora la seua visita a Planes. Els camps de L’Alcoià, El Comtat, La Marina Alta i El Vinalopó produeixen les cireres Muntanya d’Alacant.