RECONOCIMIENTO "Moriremos con las puntas puestas" La coreógrafa y bailarina alcoyana Sol Picó recibe el Laurel de Oro de la Universidad de Alicante, un premio que dedica "a todo el equipo" que le acompaña en su trayectoria profesional martes, 05 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp "Moriremos con las puntas puestas". Con esta frase rotunda ha recibido Sol Picó este lunes el Laurel de Oro, máxima distinción de la Universidad de Alicante, que reconoce a personas o instituciones de excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte y de la solidaridad. El acto se celebró, por primera vez, en el Teatro Principal de Alicante, en una de sus salas más íntimas, la Nuria Espert. La coreógrafa y especialista en Didáctica del Teatro, Asun Noales, fue la encargada de pronunciar la laudatio de la bailarina alcoyana. Picó, profundamente emocionada, manifestó su agradecimento a la institución por un premio que le llena "de orgullo". La homenajeada dedicó el Laurel a la gente que le ha ayudado a llegar donde está. "Un premio que nunca lo es sólo para una persona, sino para el gran equipo que tengo a mi lado". Con el Laurel de Oro, tal y como dijo en su discurso el rector, Manuel Palomares, es un premio que "sobrepasa lo artístico para entrar en lo académico" donde "sin duda el arte de Picó evidencia aún más su valor". La ceremonia contó también con la intervención del director del Teatro Principal, Francesc Sanguino, y del alcalde de Alcoy, Antonio Francés, que con su presencia quisieron sumarse al reconocimiento a Picó. El consejo de Gobierno de la UA aprobó por unanimidad el pasado 26 de octubre la concesión del Laurel de Oro a la coreógrafa y bailarina alcoyana.