ESCUADRA ESPECIAL MIG Moros de berbería La filà Berberiscos pone en valor sus históricos colores con un elegante diseño de El Trencat domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Pocos pueden dudar de la filà a la que le ha correspondido la escuadra especial del Mig. Los destellos rojos y azules que salpicaban la base ocre y beige del diseño han marcado que el privilegio de sacar escuadra de esclavos en el ecuador del desfile le correspondía a los Berberiscos. El diseño creado por El Trencat ha transitado entre el aspecto guerrero y el señorial gracias a la combinación de telas, especialmente el poderoso turbante, y de metales, tanto dorados como plateados. La formación ha avanzado con paso firme por las calles de Alcoy respaldada por la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent, que ha atacado las notas de Paco el Chollat, de Daniel Ferrero, y la clásica El President, de Miguel Picó Biosca.