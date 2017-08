The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Moros y cristianos toman Xixona La villa turronera revive hasta el lunes una fiesta con más de 200 años de tradición sábado, 19 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (17/08/2017) Las tropas moras y cristianas toman desde este sábado Xixona para honrar, como hace más de 200 años, a sus patrones: San Bartolomé y San Sebastián. Tres días de frenética actividad se suceden en la cuna del turrón, que el sábado va a vibrar con el acto más esperado: la Entrada. Unos 2.000 festeros participan en el principal desfile festero, que arranca a las 18.00 horas y que se podrá seguir en directo a través de la web municipal. Las cinco filaes cristianas están encabezadas por el capitán, Eugenio Espí, de la filà Cavallers del Cid. Los moros, también con cinco filaes, siguen a la capitana, Sonia Galiana, de la filà Kaimans. Más de 30 bandas de música acompañarán a los festeros durante la Entrada. El domingo es el día dedicado a las embajadas. A las 9.30 los Contrabandistes se encaminarán hacia el castillo de fiestas para ofrecer su ayuda a los cristianos, y a continuación serán los Pirates-Marinos los que representen su embajada, en este caso de carácter humorístico. Por la tarde, tras el Alardo, se llevará a cabo la embajada del moro que, junto a la del cristiano, celebra este año su 25 aniversario. Por este motivo los embajadores serán, de forma excepcional, Alfonso Zaragoza y Francisco Alcaraz, las dos personas que promovieron este acto en sus inicios. El lunes se celebra uno de los actos más representativos y diferenciales de las fiestas de Xixona, el juicio sumarísimo al moro traidor. Beny Beny Pepeini traicionó a su fe y a sus correligionarios tras enamorarse de una cristiana y en este acto se le juzga de forma implacable. El entierro posterior es uno de los actos más elegantes y solemnes de las fiestas. En el programa de actos destaca también el kabileo, el domingo y lunes a partir de las 13.00 horas. Es el momento en el que las kabilas se abren tanto a festeros como a no festeros para que todos puedan disfrutar juntos del ambiente festero.