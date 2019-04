The examples populate this alert with dummy content

UPV Motivant l'aprenentatge de les matemàtiques Més de 1.400 estudiants participen en la 'Prova Cangur' al Campus d'Alcoi de la UPV lunes, 25 de marzo de 2019

El Campus d'Alcoi de la UPV ha tornat a acollir la 'Prova Cangur'. Al centre universitari alcoià han participat més de 1.400 estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Aquests provenen de 36 instituts que pertanyen a 22 municipis de les comarques del nord d'Alacant i sud de València.



Els municipis participants han sigut Alcoi, Banyeres, Cocentaina, Ibi, Villena, Castalla, Onil, Muro, Albaida, Alzira, Canals, Xàtiva, Ontinyent, Bocairent, Moixent, Aielo de Malferit, La Pobla del Duc, Vallada, Benigànim, L’Olleria, Llosa de Ranes i La Pobla Llarga.

La prova Cangur, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, i organitzada per les respectives comissions balear, valenciana i catalana és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. Amb un format de concurs individual, l'objectiu autèntic del Cangur és que l'alumnat participe i dedique una estona especial a divertir-se tot resolent els reptes plantejats.

Els problemes es basen més en el raonament i l'enginy que en coneixements matemàtics específics. Els participants disposen d'una hora i un quart per contestar 30 problemes de resposta tancada, amb tres nivells de dificultat i cinc opcions de resposta per a cada problema.