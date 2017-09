The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Movilidad: los retos de Alcoy Fomentar el transporte público y vehículos alternativos al coche, ampliar los aparcamientos, así como y reducir la velocidad, principales propuestas de los grupos políticos - El servicio de autobús será gratuito el sábado viernes, 22 de septiembre de 2017 ¿Cuáles son los retos de Alcoy en materia de movilidad? Los grupos políticos, invitados por RADIO ALCOY, los han analizado con motivo de la Semana europea de la Movilidad, por la que este sábado el transporte público será gratuito. En la necesidad de potenciar el servicio de autobús como alternativa al vehículo privado coinciden todas las formaciones. También el fomento de la bicicleta. La reducción de velocidad en la que trabaja el Gobierno se suma, como gran reto, a la habilitación de nuevos puntos de aparcamiento y al estudio de un plan de peatonalización en la zona Centro.