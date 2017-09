The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE Movistar Team ficha a Rafa Valls El ciclista contestano recala en uno de los grandes jueves, 28 de septiembre de 2017 El equipo Movistar Team trabaja en la confección de su plantilla para la próxima temporada. Después del fichaje de Mikel Landa, Eduardo Sepúlveda, Jaime Rosón y el sub23 Jaime Castrillo, ha confirmado que el contestano Rafa Valls, procedente del Lotto-Soudal, ya es corredor de uno de los mejores equipos del panorama internacional. Con está ya serán diez temporadas al máximo nivel y después de seis años en el extranjero, Valls vuelve a un equipo de España. Rafa Valls, lo confirmó en las redes sociales, “Súper feliz de llegar a @Movistar_Team ! Gracias por la oportunidad de unirme a este grandísimo equipo!” . Con este mensaje deba por confirmado su fichaje.