PADEL Mucha clase en el Torneo Visauto Los Campeones en categoría masculina fueron Fernando Bosh y Carlos Villanova. En el cuadro femenino ganaron Cinthia Ferrero y Raquel Canet miércoles, 21 de junio de 2017 El Torneo Visauto de Pádel llegó a su conclusión con la disputa de las finales donde hemos podido ver un pádel de alto nivel en las instalaciones del Club de Pádel Altamira. Los Campeones en categoría masculina fueron FERNANDO BOSH – CARLOS VILLANOVA que impusieron en un vibrante encuentro a JAVIER MORANT – CARLOS ITURRIAGA Las Campeonas en categoría femenina fueron CINTHIA FERRERO – RAQUEL CANET que impusieron en un vibrante encuentro a JULIA BLANES – INES ARANDA Los campeones y subcampeones del Torneo Visauto de Pádel recibieron los trofeos acreditativos de su triunfo deportivo. Los clientes de Mercedes-Benz mejor clasificados, serán invitados a disputar la Final Nacional junto con un acompañante de su elección, del 8 al 11 de septiembre en Reserva del Higuerón (Málaga) Además de la tradicional entrega de trofeos, Visauto clausuró su Torneo con un generoso sorteo lleno de artículos de última generación de Dunlop Sport y un gran cóctel que resultó del agrado de todos los presentes. El ganador del premio Falke, consistente en un fantástico lote de productos textiles. La II edición del Torneo Visauto de Pádel que forma parte del Mercedes Tenis & Pádel Tour, circuito líder y referente del deporte amateur en España, concluyó con éxito de juego y participación.