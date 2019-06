The examples populate this alert with dummy content

ÀGORA Mudakids, una propuesta para viajar con peques, premiada por Activa Àgora En el espacio Àgora, Jordi Camarasa y su empresa, Mudakids, son unos de los protagonistas del programa, junto a Ester Franco, directora de proyectos de AITEX y Macarena Florencio, psicóloga miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/06/2019) El espacio Àgora de esta semana cuenta cno numerosos contenidos. En el primero de ellos conoceremos al emprendedor que ha ganado la tercera edición de Activa Àgora. Nuestra compañera Lucia Gadea entrevista a Jordi Camarasa, creador de Mudakids. Tambien estará Ester Franco, directora de proyectos de Aitex, que explicará les líneas de investigación del instituto del textil en la mejora del sector de las alfombras con el proyecto ECO TECNO CARPET. También se puede escuchar a Macarena Florencio, psicóloga en el ámbito del trabajo que nos dará unos interesantes consejos.