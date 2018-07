The examples populate this alert with dummy content

COOPERACIÓN Muñecas para tratar el alzhéimer La firma de Onil Muñecas Antonio Juan colabora en un proyecto de terapia en casos de demencias martes, 10 de julio de 2018 Muñecas como terapia para enfermos de alzhéimer. Es la clave del proyecto en el que la firma de Onil Muñecas Antonio Juan coopera con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca. La Dollterapia es un tratamiento basado en el uso de muñecas para controlar los trastornos emocionales y de conducta de personas con algún tipo de demencia. Los beneficios son diversos, según ha explicado la empresa a través de un comunicado: relaja, disminuye la ansiedad y el estrés, mejora el estado anímico, la comunicación e interacción e incluso aumenta la actividad y la movilidad. Muñecas Antonio Juan ha cedido diversos productos para desarrollar esta terapia. Las más comunes son las muñecas bebé que esta empresa, que cumple 60 años, produce íntegramente en Onil. Darío Juan, portavoz de la empresa, explica que la iniciativa de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Salamanca les conmovió. "Después de tres generaciones dedicadas a la fabricación de muñecas, somos muy conscientes de la importancia del juego en el desarrollo de las personas y de los múltiples beneficios que las muñecas aportan a nivel de conocimiento, amor, autoestima, comunicación. Aun así seguimos sorprendiéndonos de todo lo que una muñeca en capaz de despertar en las personas. Es realmente emocionante, afirma".