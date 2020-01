The examples populate this alert with dummy content

OBITUARIO Muere Isabel-Clara Simó a los 76 años La escritora alcoyana Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2017, Hija Predilecta y Medalla de Oro de Alcoy, ha fallecido tras décadas dedicada a la escritura y con una cincuentena de títulos publicados lunes, 13 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La escritora alcoyana Isabel-Clara Simó, Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2017, ha fallecido este lunes en su casa de Barcelona a los 76 años. La autora de Alcoi, nacida el 4 de abril de 1943, se licenció en Filosofía en la Universitat de València y ejerció como profesora en Bunyol y luego obtuvo una plaza en el Instituto de bachillerato Ramon Muntaner de Figueres (Girona). Tras décadas dedicada a la escritura y con unas 58 obras en su haber, Simó había sido distinguida con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, aparte de ser miembro de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) y ganadora del 49 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Obtuvo su primer reconocimiento literario en 1978 con el premio Víctor Català por su primer libro, "És quan miro que hi veig clar", y después ha tenido una prolongada carrera en el ámbito de las letras, con títulos que abarcan todos los géneros, desde novela y narrativa breve, a narrativa juvenil, teatro, poesía, guiones radiofónicos y televisivos, artículos en prensa, ensayo o memoralística. En 2018 fue designada Hija Predilecta y Medalla de Oro de la Ciudad de Alcoy.