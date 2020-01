The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Mueren dos fontaneros en una fosa séptica en Castalla La Guardia Civil investiga el fatal accidente ocurrido esta tarde en la urbanización de Castalla Internacional martes, 14 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Dos fontaneros han fallecido en una fosa séptica en Castalla. El suceso ha tenido lugar esta tarde en la urbanización de Castalla Internacional. Al parecer, las dos personas estaban trabajando en el interior del pozo negro, situado entre las calles Sevilla y Oviedo, cuando ha saltado la alarma de que estaban inconscientes, según informan fuentes de la Guardia Civil. Los bomberos han sacado a los varones del interior y han sido atendidos por el SAMU, pero ya habían fallecido. La Guardia Civil está investigando las causas del accidente. Se baraja que los fontaneros hayan podido perecer por inhalar gases tóxicos emanados de la fosa.