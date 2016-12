The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN EMPRESARIAL Mujeres al frente de la empresa Quince mujeres participan en una jornada organizada por la Cámara de Comercio para diseñar un plan de empresa y mejorar sus negocios sábado, 17 de diciembre de 2016 La Cámara de Comercio de Alcoy ha celebrado una jornada destinada a mujeres empresarias, a las que ha ofrecido formación para elaborar un plan de empresa y mejorar las oportunidades de sus negocios. Quince empresarias y emprendedoras han participado en la jornada, impartida por Roberto Payá y subvencionada por el Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio de España y el Ministerio de Igualdad. Uno de los objetivos de la jornada era valorar el trabajo de las mujeres empresarias, que gestionan las empresas “tan bien como los hombres y quedan diluidas en el ambiente empresarial mayoritariamente masculino”, según afirma la secretaria general de la Cámara de Alcoy, Ana Moltó. La jornada comenzó el jueves con la presentación del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres, ofrecido por la Cámara. El segundo punto de la jornada fue el método de estudio de mercado basado en el análisis de decisiones previas. Las participantes estudiaron casos de éxito de empresas que se reinventaron emprendiendo. La jornada concluyó con una explicación sobre lo que es un plan de viabilidad y una exposición de las subvenciones disponibles para la creación de empresas. La Cámara valora que este tipo de jornadas, destinada exclusivamente a mujeres, permiten que, “se entiendan más entre ellas y haya más libertad para decir lo que cada una piensa". Las participantes han valorado que la Cámara organice actividades como estas “ya que siempre hay algo que aprender". Además de ampliar sus conocimientos, la participación en la jornada ha permitido establecer contactos para unir esfuerzos en sus negocios.