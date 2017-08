The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2017 Mullor Grau alza la batuta de las fiestas contestanas El músico alcoyano es el encargado de dirigir el Himno en la plaza El Pla a las 20 horas ante las bandas locales viernes, 11 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/08/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (11/08/2017) El alcoyano Rafael Mullor Grau dirige el himno de las fiestas de Cocentaina en honor a Sant Hipòlit. La plaza de El Pla, situada ante el Palau Comtal, acoge en la tarde del viernes 11 de agosto, a las 20 horas, la representación del Himno de Fiestas de Moros y Cristianos 2017 de Cocentaina en honor a Sant Hipòlit. El músico Rafael Mullor Grau es el director de este acto, por primera vez, un alcoyano dirige el Himno en la vila comtal que estará interpreado por el Ateneu Musical de Cocentaina y por las bandas que acompañan a las cuatro filaes de cargo: Delirio de Gorga acompañando a la Filà Gentils; Unión Musical Santa Bárbara de Bolbaite con la Filà Cavalleria Ministerial; ´Mestre Orts’ de Gaianes con la Filà Guardia Jalifiana y Unió Musical de Llutxent acompañando a la Filà Llana. Mullor se muestra satisfecho de ser el encargado de alzar la batuta para entonar el Himno. “Es un honor, una satisfacción muy grande que me hayan ofrecido el himno de una población vecina hermana como es Cocentaina, con la que tengo una relación musical desde hace 37 años”. Anteriormente, todas las filaes desfilarán con sus respectivas formaciones musicales por el Passeig del Comtat hasta llegar a la plaza El Pla. La jornada de inicio festivo finalizará con ‘Les Voltetes’ que arrancarán desde el Passeig del Comtat a las 22.40 horas. Y el sábado 12 de agosto, día grande en Cocentaina con la participación de más de 3.000 personas en las Entradas.