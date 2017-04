The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Multas de hasta 750 euros por tirar servilletas en los desfiles de fiestas El Ayuntamiento prohíbe tirar elementos diferentes a serpetinas y confeti para evitar resbalones lunes, 10 de abril de 2017 La espectacular imagen con la que el Ayuntamiento de Alcoy, al margen del cartel, anuncia las fiestas de Moros y Cristianos de 2017 en publicaciones y paneles exteriores no volverá a repetirse. Es una escuadra rodeada de servilletas lanzadas desde los balcones de la calle de San Nicolás. El alcalde ha emitido un bando en el que prohíbe el lanzamiento de ese tipo de papeles. El incumplimiento de esta nueva norma puede conllevar una multa de hasta 750 euros al ser una falta leve, según la ordenanza de Higiene Urbana. La medida busca evitar resbalones de peatones o de jinetes como consecuencia de la acumulación de las servilletas en la vía pública. Según la nueva orden del alcalde, no se podrá lanzar “cualquier elemento distinto al confeti de 15 milímetros de diámetro o a las serpentinas de ese mismo ancho”. Añade el bando que, “en función de las circunstancias de los hechos”, el incumplimiento de la norma se podrá sancionar con multas de hasta 750 euros.