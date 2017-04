The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Multiscan entrega su milésima máquina La empresa situada en Cocentaina ha entregado máquina número 1.000 a Negocio Agrícola San Enrique de México – La Multiscan S80 STD PLUS se emplea para la selección de tomate viernes, 21 de abril de 2017 Tras 15 años creando máquinas y partiendo de un capital social de 3.000 euros, la empresa situada en Cocentaina, Multiscan Technologies ha hecho entrega de su milésima máquina creada. La empresa mexicana Negocio Agrícola San Enrique ha adquirido la Multiscan S80 STD PLUS, destinada a la selección de tomate, optimizando la producción de la línea de procesado, reduciendo los costes de mano de obra y garantizando la máxima calidad. Al acto han acudido varias personalidades autonómicas, como el Conseller de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent; la directora del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial), Júlia Company y, también, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa y los concejales de industria de las respectivas localidades. Climent ha destacado la importancia de Multiscan señalando que “es una empresa innovadora e internacionalizada. Estos dos aspectos son indicadores de que es una empresa potente, estable y que genera equilibrio”. Según Álvaro Soler, CEO de Multiscan Technologies, es una empresa líder de referencia en innovación tecnológica. “Somos una empresa de grandes soluciones en el mercado, con una gran red de trabajadores, proveedores mundiales y de clientes. Además, hay que agradecer el apoyo del Campus de Alcoy de la UPV, de los alcaldes y concejales de Alcoy y Cocentaina y de la financiación del IVACE.” D. José Gómez, director de ventas para Latinoamérica de Aweta Américas, considera que ambas empresas son socios estratégicos y que comparten una historia de éxito en Norteamérica. Negocio Agrícola San Enrique cuenta ya con 6 equipos Multiscan y con una previsión de 8 más durante los próximos meses. Según José Gómez: “es una empresa líder en exportación a Estados unidos y un cliente estratégico tanto para Aweta como para Multiscan”. El acto ha finalizado descubriendo la máquina número 1.000, la Multiscan S80 STD PLUS y su entrega a Negocio Agrícola San Enrique a través de Aweta Americas. Después, se ha procedido a realizar el vino de honor y a disfrutar de un catering con los productos más emblemáticos de la gastronomía española y de la zona.