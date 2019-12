The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Multitudinaria antesala a la Nochebuena La música o las castañas solidarias marcan el ritmo del 24 de diciembre desde la Bandeja de la plaza de España martes, 24 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La música, Els Castanyers y los grupos juniors han marcado el ritmo de la antesala a la Nochebuena en la plaza de España. Los movimientos juveniles, desde diferentes emplazamientos de la ciudad, han empezado con la Siembra de estrellas hasta terminar en la Bandeja donde han cantado villancicos. Otro punto de atracción ha sido Els Castanyers. Numerosas personas se han acercado hasta el quiosco, situado a las puertas del Ayuntamiento, para adquirir las castañas asadas cuyos beneficios son para Cáritas. Y dolçainers han puesto la nota musical a la mañana soleada y con temperaturas agradables. Unas actividades que han llenado de color, música y solidaridad esta fiesta multitudinaria en el corazón de la ciudad.