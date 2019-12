The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Multitudinario inicio de la venta on-line del Tirisiti Cerca de 7.000 entradas se han vendido por Internet de las más de 9.000 que salieron a la venta - La campaña del globo solidario con AIN se ha presentado por octava edición viernes, 20 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2019) Más de 7.000 entradas para ver el Betlem de Tirisiti ya han sido vendidas por Internet en pocas horas. A las 19 horas del 19 de diciembre de 2019 se pusieron a la venta y hubo momentos en que 1.000 personas a la vez intentaron obtenerlas. Se han programado 94 funciones hasta el próximo 5 de enero. Joanfra Rozalén, gerente de la Dependent, compañía encargada desde hace 30 años de poner en escena este Belén ha agradecido la labor de ticketalcoi y ha vuelto a destacar el gran interés que despierta este belén costumbrista tradicional. Por otro lado se ha presentado el globo solidario del Tirisiti que vuelve por octavo año consecutivo. En esta campaña saldrán a la venta 1.000 globos por 5 euros cuyos beneficios, 2.500 euros, sufragarán actividades de AIN, Asociación para la Integración del Niño. Los globos se ponen a la venta al final de las representaciones para el público en general. El presidente de AIN, Juan Ruiz, ha agradecido a las entidades patrocinadoras esta iniciativa. La Dependent, Juanjo Garrido Joyero y Fernando Cano Ropa Hombre han vuelto a ser las entidades que han puesto en marcha esta iniciativa solidaria y han estado representadas como todos los años por Joanfra Rozalén, Juanjo Garrido y Santi Cano.