ALCOY Multitudinario traslado de Sant Jordi Centenares de festeros y las autoridades acompañan la imagen del patrón desde su iglesia hasta Santa María- La mascletà nocturna brinda por el BIC de las Fiestas martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Centenares de festeros y las autoridades, al compás de la música interpretada por la Unión Musical, la Música Nova y la Primitiva, han participado en la procesión del traslado de Sant Jordi, el Xicotet, desde su iglesia hasta Santa María. La imagen del patrón ya preside el altar mayor de Santa María donde, la próxima semana, se celebrará el Triduo y el domingo 5 de mayo será la solemne misa que estará oficiada por el cardenal Cañizares. Y pocos minutos después de las nueve y media de la noche se ha disparado la mascletà desde la Bandeja de la Plaza de España. Numerosas personas han presenciado este brindis pirotécnico por la declaración de Bien de Interés Cultural a los Moros y Cristianos de Alcoy.