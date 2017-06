The examples populate this alert with dummy content

ATZENETA 3 - 3 RODA Murió a un paso de la orilla El Atzeneta no puede ascender a pesar de no perder ningún partido del la final- El empate a tres condena al equipo valenciano a seguir en Preferente domingo, 18 de junio de 2017 No pudo ser. El Roda empató a tres en El Regit y asciende por primera vez a Tercera División privando al Atzeneta de hacerlo por el valor de los goles fuera de casa. Tras el 1-1 de la ida, el partido comenzó de la forma que soñaba el Atzeneta, a los dos minutos Izán marcó el primero de la tarde. Pero nada más lejos de la realidad. La experiencia y la calidad de hombres como Luismi Loro o Xisco Nadal, hicieron que el marcador llegase a un cómodo 1-3 antes de que terminase la primera parte. En la reanudación el equipo local lo intentó con más corazón que cabeza, pero llegó a empatar y poner el miedo en el cuerpo al equipo castellonense. La remontada no se llegó a culminar y el Atzeneta se queda en Preferente un año más. Goles: 1-0 Izán (2’); 1-1 Luismi Loro (17’); 1-2 Xisco Nadal (37’); 1-3 Luismi Loro (43’); 2-3 Lucas Bou (70’); 3-3 Izán (84’).