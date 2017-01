The examples populate this alert with dummy content

Muro abre su zoco a la comarca La Fireta de Sant Antoni arranca con 120 expositores y una amplia oferta cultural sábado, 28 de enero de 2017 La comarca mira al destino que, según la popular canción, culminó el trayecto del tío Pep. Al son precisamente de esa tradicional tonadilla Muro ha inaugurado este sábado la Fireta de Sant Antoni, pospuesta la pasada semana como consecuencia del temporal. El municipio muestra su particular zoco, formado por 120 paradas y una oferta cultural “muy abierta”, como destaca el concejal de Cultura, Sergi Silvestre. Hasta el domingo se van a suceder las actividades que completan las exposiciones inauguradas la tarde del viernes. “Es una nómina de muestras muy grande para que la disfruten los mureros y los vecinos de la comarca”, recalca el regidor. La alcaldesa accidental, Jacqueline Cerdá, valora que los ciudadanos hayan salido a la calle a celebrar el arranque de la Fireta, cuyos orígenes se remontan a 1738. Una de las novedades del certamen, que la corporación e invitados han recorrido durante la inauguración, es el escenario de la plaza Palacio, donde se suceden las actuaciones y eventos para niños. Carolina Iváñez, concejal de Promoción Económica, hace especial hincapié en la implicación del municipio para sacar adelante el certamen. “Tenemos un presupuesto de solo 22.000 euros, por lo que la Fireta nace de la colaboración de los vecinos y de las asociaciones. Es una feria hecha por los mureros”, manifiesta. La plaza Matzem acoge el área gastronómica, uno de los platos fuertes de la feria. Su visita la ha recomendado encarecidamente la alcaldesa en funciones. Cerdá lamenta que el cambio de fechas haya reducido la presencia de autoridades, como el conseller y ex alcalde, Rafael Climent. Entre los invitados a la inauguración, el ex alcalde de Cocentaina y diputado autonómico, Rafael Briet, corrobora que la Fireta “tiene cada año más importancia”. Tiempo hay para comprobarlo hasta el domingo, cuando el Aplec de Danses y la tradicional Romería concluyan la edición de 2017.