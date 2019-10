The examples populate this alert with dummy content

TRASLADO ESPECIAL Muro acoge la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados La visita efectuada durante el fin de semana atiende a la conmemoración del 50 aniversario de Juniors San Juan Bautista lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados ha estado este fin de semana en Muro con motivo del 50 aniversario de los Junios San Juan Bautista y los 125 años de la Adoración Nocturna. La figura de la Mare de Déu llegó el viernes por la tarde siendo la Ermita y la residencia de ancianos la primera parada y, después, la trasladaron en romería hasta la iglesia San Juan Bautista. Los mureros, asimismo, durante el fin de semana celebraron una misa y una procesión, entre otros actos, en honor a la patrona de Muro antes de la despedida a la imagen peregrina.