The examples populate this alert with dummy content

PLA EDIFICANT Muro asume los 70.000 euros del sobrecoste del gimnasio del Montcabrer El equipo de gobierno local ha aceptado seguir adelante con la reforma, incluida en el pla Edificant, en respuesta a la petición de la comunidad educativa martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/12/2019) El presupuesto Municipal de Muro incluirá una partida con la que financiar el desfase de 70.000 euros detectado en la obra de construcción del nuevo gimnasio del Montcabrer inicialmente dentro del programa Edificant. El alcalde de Muro, Gabriel Tomás, explica que tras el intento fallido de desistir de esta obra, ante la imposibilidad de asumir el coste, el equipo de gobierno local ha aceptado seguir adelante en respuesta a la petición de la comunidad educativa. "Después de la reunión con la comunidad educativa y de la reunión con Consellería de Educación en las cuales se puso de manifiesto varias situaciones, en el pleno ordinario del Ayuntamiento, celebrado el 4 de diciembre de 2019, el equipo de gobierno comunicó que se iba a seguir adelante con el proyecto, asumiendo la responsabilidad". El presupuesto inicial de esta obra era de 450.000 euros, con cargo a la Consellería de Educación.