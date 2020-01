Muro atura les obres de El Bracal per una línia de mitja tensió

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/01/2020)

La construcció del nou Bracal de Muro, en el espai on es va derruir l’anterior edifici, està aturada des de principis de desembre. El motiu es la aparició de una línia de mitja tensió soterrada que ha obligat a l’adjudicatària, el grup Bertolín, a paralitzar momentàniament els treballs.

La Consellería d’Educació, que finança les obres pressupostades en 6 milions d'euros, dins del Pla Edificant, ha donat el vist i plau per que l’Ajuntament inicie els tràmits per a desviar la línia. L'alcalde de la localitat Gabriel Tomás, que ha informat d'aquest entrebanc, avança que este procés començarà el més aviat possible, per no retardar la finalització de les obres.

Les obres del nou Bracal van començar el passat 2 de setembre, día en que es va signar l’acta de replanteig. Des de fa 12 anys que els alumnes estan assistint a classe en barracons provisionals.