EVENTO Muro baila contra el cáncer El Centro Cultural de Muro acoge la V Gala Solidaria a beneficio de Solc sábado, 23 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/06/2018) El Centro Cultural de Muro acoge este sábado 23 de junio la V Gala Solidaria a beneficio de Solc, la entidad que trabaja en el apoyo de los enfermos de cáncer y sus familiares. Comienza a las 18.00 horas y contará con la participación de Ballet Rafa Felipe, Ballet Virginia Bolufer, Javi Blanquer, Samantha Gilabert y Eric Prtas, Paola Montaner y Voces de Alba. El evento lo ha organizado Ritu Martínez, que lo ha presentado este viernes en Hoy por Hoy Alcoy junto a Cristina Vilanova, voluntaria de Solc, Paola Montaner, bailarina y Elena Montava, vocal de la junta directiva de Solc.