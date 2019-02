The examples populate this alert with dummy content

DESAPARECIDO Muro busca a uno de sus vecinos, de 58 años, desaparecido este lunes Fuentes extraoficiales confirman haber visto este lunes en Alicante al hombre, que se encarga actualmente del mantenimiento del mercado municipal martes, 12 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La localidad de Muro busca, desde este lunes, a un hombre de 58 años, trabajador del Ayuntamiento. Según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Jacqueline Cerdà, a esta emisora, fue la madre del desaparecido, con quien vive, la que hizo saltar la alarma ayer, a las ocho de la mañana. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, se ha hecho cargo de la investigación, que ha movilizado al municipio. Visto en Alicante Fuentes extraoficiales aseguran haberlo visto este lunes en Alicante, aunque no se apuesta por ninguna hipótesis todavía. La última vez que fue visto vestía una camisa de cuadros a colores, vaqueros y unos mocasines. La alcaldesa del municipio confía en poder encontrar al vecino de Muro. "Tengo la esperanza de que, en breve, sabremos de él". Cerdà recuerda que es un trabajador de "la casa": el desaparecido se encarga de la limpieza y el mantenimiento del mercado de Muro, donde estuvo trabajando el pasado sábado.