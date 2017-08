The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO Muro destina 7.381 euros a la elaboración de un Plan de accesibilidad El Ayuntamiento pretende estudiar las infraestructuras de la localidad para saber en qué zonas es necesario actuar para que sean accesibles para todos los ciudadanos jueves, 24 de agosto de 2017 Muro destina 7.381 euros a la elaboración de un Plan de accesibilidad de la localidad para averiguar las zonas en las que hay actuar para que sean accesible a todos los ciudadanos. La Diputación de Alicante ha subvencionado el 95% de este proyecto, con una ayuda de 7.015 euros. La intención es estudiar las infraestructuras de Muro para saber en qué zonas es necesario actuar para eliminar puntos negros. El Plan de accesibilidad constará de cinco partes: toma de datos, trabajo de campo, plan de acción, valoración y priorización y difusión. Francesc Valls, concejal de Urbanismo, explica que "este Plan se desarrollará en una serie de fases para evaluar los edificios y las calles de Muro para valorar la accesibilidad que tienen y priorizar las zonas más necesitadas para así actuar. Desde el Ayuntamiento va a redactarse este Plan que consideramos que es una herramienta necesaria". Muro, con esta inversión de 7.381 euros a cargo de la Diputación, pretende dar continuidad a los trabajos realizados en los últimos dos años en materia de accesibilidad. El Ayuntamiento ha rebajado las aceras de la calle la Paz y de la Avenida Valencia. El Plan debe estar redactado antes del 31 de octubre. Está previsto que en septiembre empiece la redacción.