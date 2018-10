The examples populate this alert with dummy content

ADECUACIÓN Muro destinará 40.000 euros a evitar la ruina de Les Caixetes El Gobierno municipal advierte del peligro que entraña el estado actual de la mítica fábrica de papel - El proyecto de consolidación prevé conservar la fachada y dar un sentido multiusos al edificio, una vez rehabilitado miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/10/2018) El pleno de Muro ha aprobado por consenso de todos los grupos políticos una modificación de crédito relativa a la adecuación de la emblemática fábrica de papel, Les Caixetes. La alcaldesa, Jacqueline Cerdà, advierte del estado ruinoso del edificio, lo que ha llevado a iniciar un proyecto de consolidación para evitar su deterioro. La adecuación, valorada en 40.000 euros, prevé mantener la fachada original: "El edificio, por el paso del tiempo, se va deteriorando y eso conlleva mucho peligro (...) El proyecto de consolidación pretende quitar todo lo que está cayendo y respetar la fachada del edificio para futuras inversiones". El Ayuntamiento prevé iniciar en breve los trabajos. Una obra de contrato menor dirigida por Folch Jordà Arquitectos. Una vez acondicionada la fábrica de Les Caixetes, Muro estudia una nueva inversión que pueda convertir este espacio de gran valor patrimonial en un edificio multiusos.